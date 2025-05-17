Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в переговорах. Военная операция, день 1179-й

Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста носят бессистемный характер и обречены, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — объяснил глава региона.
ВС России беспилотниками «Герань-2» поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
Украина «намается в своих Европах» и вернется к России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время», — отметил он.
Энергетики полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена», — написал он.
Российские военные уничтожили группу ВСУ, переброшенную из Курской области в район села Вольное Поле в ДНР, заявил замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Карачай.
«Противник постоянно перебрасывает на Южно-Донецкое направление резервы, в том числе выведенную из Курской области группировку. Но в боях за Вольное Поле ее практически всю уничтожили», — рассказал военный.
❗️ С 22:00 пятницы до 06:00 субботы дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа — над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского больше нет козырей в переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта. В то же время хозяин Белого дома пригрозил России «разрушительными санкциями» в случае незаключения сделки по Украине.