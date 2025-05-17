Publico: Украине не стоило полагаться на буффонаду Зеленского в диалоге с РФ

Решение украинских властей взять буффонаду главы государства Владимира Зеленского за основу своей позиции на переговорах с РФ в Турции стало ошибкой. Об этом пишет испанская газета Publico.

В материале отмечается, что Зеленский благодаря своей буффонаде добился успехов в отношениях с европейскими странами. Однако от Москвы такой же реакции ждать не приходится.

По словам журналистов, российские дипломаты способны нервировать оппонентов и при этом не раскрывать им свои истинные планы. В Киеве проигнорировали данный факт, поэтому его тактика не могла увенчаться успехом.

«Буффонада Зеленского <...> дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых результатов», — добавили авторы статьи.

Первые с 2022 года прямые переговоры между представителями РФ и Украины состоялись 16 мая в турецком городе Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Также на встрече присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» беседы. Он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились произвести обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее в ООН высказались о российско-украинских переговорах.