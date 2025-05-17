Трамп высказался о возможности организации встречи с Путиным

Трамп заявил, что его встречу с Путиным удастся спланировать

Возможность для организации встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным будет. Об этом заявил американский лидер в интервью Fox News.

«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским были непростыми. По словам американского лидера, его украинский коллега «все усложнял».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Трампа и Путина должна быть подготовлена и должна быть результативной. Представитель Кремля уточнил, что переговоры необходимы как с точки зрения российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения международных дел и региональных проблем.

В этот же день Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным может быть принято в течение двух-трех недель. Он также отметил, что в этот период «мир станет намного безопаснее».

Ранее в Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине.