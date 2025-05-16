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Минобороны Украины заявило о готовности к полному прекращению огня

Умеров перед началом переговоров выдвинул РФ старое условие о перемирии
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о готовности Киева к полному прекращению огня и началу прямого диалога на самом высоком уровне. Его заявление приводит Reuters.

Умеров отметил, что украинская делегация прибыла в Стамбул с целью найти реальные шаги к достижению устойчивого и справедливого мира. Но добиться этого возможно лишь в случае, если «Россия продемонстрирует готовность к конкретным действиям», заявил он.

«Мир возможен только в том случае, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня», — сообщил Умеров.

Также он назвал одним из условий обмен пленными по формуле «всех на всех».

16 мая делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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