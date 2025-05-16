Политолог объяснил, почему на переговорах РФ и Украины присутствовала Турция

Присутствие представителей Турции за столом переговоров между Россией и Украиной объяснимо: страна является хозяйкой встречи. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил политолог, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Он также прокомментировал встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне переговоров. Киев, по словам эксперта, может полагать, что Анкара выступает на его стороне, поскольку она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar.

«Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое — рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», — отметил Ткаченко.

Сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после вступительной речи на первой с 2022 года встрече между делегациями РФ и Украины остался в зале переговоров.

Встреча представителей Москвы и Киева прошла в Стамбуле 16 мая. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

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