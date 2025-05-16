Глава МИД Турции остался в зале, где проходят переговоры РФ и Украины

РИА Новости: Фидан после своей речи не покинул зал переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после вступительной речи на первой с 2022 года встрече между делегациями РФ и Украины остался в зале переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Остался [в зале]», — ответил источник на вопрос, покинул ли Фидан место проведения встречи после своей речи.

16 мая в турецком городе Стамбуле проходят переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Также на встречу прибыла делегация Турции под руководством министра иностранных дел республики Хакана Фидана. Дипломат произнес вступительную речь и отметил, что переговоры между представителями РФ и Украины имеют важное значение для подготовки возможной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что проходящие в Стамбуле российско-украинские переговоры — это «шанс», который «нужно ценить».

Ранее журналисты сообщили, что большинство членов делегации Украины прибыли на переговоры с РФ в одежде в стиле милитари.