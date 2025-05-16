На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Турции остался в зале, где проходят переговоры РФ и Украины

РИА Новости: Фидан после своей речи не покинул зал переговоров РФ и Украины
close
Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после вступительной речи на первой с 2022 года встрече между делегациями РФ и Украины остался в зале переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Остался [в зале]», — ответил источник на вопрос, покинул ли Фидан место проведения встречи после своей речи.

16 мая в турецком городе Стамбуле проходят переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Также на встречу прибыла делегация Турции под руководством министра иностранных дел республики Хакана Фидана. Дипломат произнес вступительную речь и отметил, что переговоры между представителями РФ и Украины имеют важное значение для подготовки возможной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что проходящие в Стамбуле российско-украинские переговоры — это «шанс», который «нужно ценить».

Ранее журналисты сообщили, что большинство членов делегации Украины прибыли на переговоры с РФ в одежде в стиле милитари.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами