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Украинская делегация привлекла переводчика для переговоров с РФ

Украина привлекла переводчика для переговоров с РФ в Стамбуле
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Depositphotos

Украина и Россия общаются на переговорах в Стамбуле через переводчика. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Телеканал «Мы Украина» также сообщает, что представители Украины на переговорах говорят с членами российской делегации через переводчика.

При этом корреспондент RT Константин Придыбайло заявил, что переговоры проходят на русском языке.

«Украинская делегация привезла переводчика на украинский, но он сидит ничего не делает, потому что русский — язык диалога сейчас», — утверждает Придыбайло.

Отмечается, что во время предыдущих переговоров России и Украины в 2022 году диалог проходил без переводчика.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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