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Когда российская делегация уедет из Стамбула, пока неизвестно

Пока неизвестно, покинет ли сегодня российская делегация Стамбул
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На данный момент отсутствует подтвержденная информация о том, покинет ли российская делегация Стамбул сегодня. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле – впервые с начала 2022 года. Информационное агентство Reuters сообщило, что ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение вероятности организации встречи между президентами России и УкраиныВладимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Перед началом дискуссий глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, подчеркнул готовность Киева к прямым контактам на высшем уровне. За ходом событий в режиме реального времени следит и оперативно информирует своих читателей «Газета.Ru».

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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