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Посол РФ назвал угрозы ЕС в адрес Сербии покушением на суверенитет

Посол РФ: угрозы ЕС из-за приезда Вучича в Россию — покушение на суверенитет
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Илья Питалев/РИА Новости

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал угрозы Евросоюза в адрес Сербии, связанные с участием президента Александара Вучича в параде Победы в Москве, посягательством на суверенитет страны. Своим мнением дипломат поделился в интервью газете «Политика».

Дипломат заявил, что подобные действия являются «покушением на суверенитет Сербии, на достоинство страны и ее лидера, избранного народом и заботящегося об интересах своей страны», а также попыткой принизить значимость Дня Победы и «открыть дверь нацизму».

Комментируя вопрос об угрозах со стороны ЕС, Боцан-Харченко отметил, что Белград ясно определяет свою позицию по отношению к Евросоюзу, но при этом подчеркивает стремление к сохранению независимости и развитию свободных отношений с другими партнерами.

До этого Вучич рассказал, что дал слово российскому коллеге Владимиру Путину приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича в Москву на День Победы

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