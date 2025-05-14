На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг

Вучич призвал сербов собраться 17 мая в Нише на всенародный митинг
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан страны собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что отправится туда, чтобы обратиться к огромному большинству граждан Ниша, чтобы поговорить с ними. Вучич отметил, что хочет услышать своих сограждан, которые впервые вступают в политику.

По его словам, в мероприятии ожидается участие «некоторых идеологически близких нам друзей», которые понимают, что происходит в стране и популярны среди сербов.

До этого Вучич заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью членство в Евросоюзе и хочет ускорить вступление в сообщество.

После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Вучич заявил, что атмосфера в Евросоюзе не совсем хорошая, и в этом его убедила поездка в Москву. При этом сербский лидер добавил, что верит в понимание Европой прогресса его страны.

Вучич в ответ на это пообещал, что страна ускорит процесс реформ.

Ранее в Сербии оценили визит президента Вучича на День Победы в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами