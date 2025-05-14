Вучич призвал сербов собраться на всенародный митинг

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан страны собраться в городе Ниш на юге страны 17 мая на всенародный митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что отправится туда, чтобы обратиться к огромному большинству граждан Ниша, чтобы поговорить с ними. Вучич отметил, что хочет услышать своих сограждан, которые впервые вступают в политику.

По его словам, в мероприятии ожидается участие «некоторых идеологически близких нам друзей», которые понимают, что происходит в стране и популярны среди сербов.

До этого Вучич заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью членство в Евросоюзе и хочет ускорить вступление в сообщество.

После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Вучич заявил, что атмосфера в Евросоюзе не совсем хорошая, и в этом его убедила поездка в Москву. При этом сербский лидер добавил, что верит в понимание Европой прогресса его страны.

Вучич в ответ на это пообещал, что страна ускорит процесс реформ.

Ранее в Сербии оценили визит президента Вучича на День Победы в Москву.