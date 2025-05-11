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В Сербии оценили визит президента Вучича на День Победы в Москву

Министр Попович: визит Вучича в Москву был крайне успешным и укрепил связи с РФ
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит президента Сербии Александара Вучича в российскую столицу поспособствовал укреплению стратегических связей с Российской Федерацией. Об этом заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович, сообщение опубликовано на сайте правительства страны.

«‎Во время встречи с президентом Путиным, прошедшей в дружественной и братской атмосфере, была достигнута договоренность о самой благоприятной цене на газ для Сербии, что позволит нам еще более активно развивать экономику и привлекать новые иностранные инвестиции», — сказал Попович.

По его словам, во время поездки Вучича в Москву лидеры согласовали шаги в нескольких сферах: от энергетики и торговли до новых технологий.

Сербский министр подчеркнул, что в связи с этим поездку президента в Россию можно охарактеризовать как «‎чрезвычайно успешную».

10 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил решение своего сербского коллеги приехать в Москву на День Победы.

В свою очередь, Вучич рассказал, что дал слово российскому лидеру приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также поблагодарил россиян за теплый прием и гостеприимство.

Ранее Вучич заявил, что обсуждал с Путиным новый договор по поставкам газа в Сербию.

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