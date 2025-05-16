Bloomberg: США теряют терпение в вопросе украинского урегулирования

Соединенные Штаты скоро потеряют терпение в вопросе украинского урегулирования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа заявила, что время ее терпения в дипломатических переговорах для заключения соглашения истекает. Неудача в Стамбуле может стать катализатором для выхода США из переговоров», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что стамбульские переговоры могут положить начало пути к соглашению между РФ и Украиной, но они также могут и сорваться.

16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Рубио подтвердил прежнюю позицию США по прекращению конфликта на Украине.