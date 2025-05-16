Трамп предрек повышение безопасности мира через 2–3 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальная безопасность значительно улучшится в ближайшие две-три недели. С таким прогнозом американский лидер выступил перед журналистами во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает ТАСС.

«Мир сейчас находится в безопасности, но я уверен, что через 2–3 недели станет намного безопаснее», — сказал Трамп.

Он не уточнил, с чем связан такой оптимизм, однако подчеркнул, что его заявление основано на «эксклюзивной информации».

В пятницу Трамп сказал, что США следят за ситуацией в секторе Газа и намерены заняться решением проблем, с которыми сталкивается палестинский анклав.

Также американский лидер сказал, что решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может быть принято в течение двух-трех недель.

Ранее у Трампа родился одиннадцатый внук.