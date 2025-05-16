Трамп пообещал заняться проблемами сектора Газа

США следят за ситуацией в секторе Газа и намерены заняться решением проблем, с которыми сталкивается палестинский анклав. Об этом в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы <...> займемся проблемами [сектора Газа] и людей», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас в палестинском анклаве происходит «много плохих вещей». В том числе местные жители страдают от голода, подчеркнул президент США.

14 мая агентство Maan сообщило, что палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились возобновить диалог при участии посредников. Речь идет о проведении непрямых переговоров между сторонами ближневосточного конфликта. При этом основным посредником между ХАМАС и Израилем станут США.

Как рассказали источники, палестинскому движению и Израилю предложили ввести режим прекращения огня на срок от трех недель до 45 дней. В случае реализации инициативы, ХАМАС должен будет освободить двух взятых в заложники людей.

Впоследствии египетская газета Shourouk написала, что в Катаре прошла встреча между специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и высокопоставленными представителями ХАМАС. Стороны обсудили освобождение заложников и вывод израильских войск из сектора Газа.

Ранее журналисты допустили, что президент США признает Палестину независимым государством.