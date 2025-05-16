На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о провале попыток изолировать Россию

Карасин заявил, что на изоляции России поставлен жирный крест
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Кампания западных стран по изоляции России не удалась. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Прошедшие мероприятия, связанные с 80-летием Победы, — яркая иллюстрация того, что на так называемой изоляции России поставлен жирный крест. Летят санкции, так как страна развивается в своем режиме», — сказал он.

11 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен объяснить главе евродипломатии Кае Каллас, что она не вправе указывать, как действовать руководителю суверенной страны. Премьер добавил, что Каллас не является его начальником и ей следует сосредоточиться на внешней политике Европейского Союза.

До этого Каллас, посетившая Украину 9 мая, выразила свое недовольство по поводу участия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в параде Победы в Москве.

7 мая стало известно, что страны Прибалтики отказались предоставлять свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Москву.

Ранее были названы последствия критики Китая для Украины

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами