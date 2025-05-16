Кампания западных стран по изоляции России не удалась. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Прошедшие мероприятия, связанные с 80-летием Победы, — яркая иллюстрация того, что на так называемой изоляции России поставлен жирный крест. Летят санкции, так как страна развивается в своем режиме», — сказал он.

11 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен объяснить главе евродипломатии Кае Каллас, что она не вправе указывать, как действовать руководителю суверенной страны. Премьер добавил, что Каллас не является его начальником и ей следует сосредоточиться на внешней политике Европейского Союза.

До этого Каллас, посетившая Украину 9 мая, выразила свое недовольство по поводу участия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в параде Победы в Москве.

7 мая стало известно, что страны Прибалтики отказались предоставлять свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Москву.

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