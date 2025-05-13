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Названы последствия критики Китая для Украины

Tencent: Украине грозит дипломатический скандал из-за критики Китая за парад
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Vincent Thian/AP

Украине грозит дипломатический скандал из-за критики армии Китая, связанной с участием китайских военных в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает портал Tencent.

9 мая парадный расчет КНР принял участие в параде в День Победы в Москве. В Киеве после этого обвинили Китай в «поддержке агрессора». В ответ в МИД КНР заявили, что украинские власти глумятся над историей и бросают вызов международному праву и справедливости.

«Участие Китая в праздновании Красной площади России — это дань уважения истории, памяти о мучениках и отчаянной борьбе за победу во Второй мировой войне. Китай и Россия сражались бок о бок в антифашистской войне и поддерживали друг друга», — заявили в МИД КНР.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что договорился отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Песков заявил, что командиры сражавшихся под Курском частей КНДР были на Параде.

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