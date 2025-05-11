Фицо намерен поговорить с Каллас о критике его визита в Москву

Фицо: глава евродипломатии не может указывать премьеру Словакии, что ему делать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что намерен объяснить главе евродипломатии Кае Каллас, что она не вправе указывать, как действовать руководителю суверенной страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Она (глава евродипломатии Кая Каллас. — прим. ред.) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? И это было уже второй раз. Я, конечно, ей это решительно объясню, когда с ней встречусь, пойду к ней и буду с ней об этом говорить», — сказал словацкий политик.

Премьер добавил, что Каллас не является его начальником и ей следует сосредоточиться на внешней политике Европейского Союза.

До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, которая посетила Украину 9 мая, выразила свое недовольство по поводу участия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Параде в Москве.

7 мая стало известно, что страны Прибалтики отказались предоставлять свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Москву.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Фицо в Москву на День Победы.