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Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза

Путин в ходе заседания Совбеза поднял тему информационной безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза 16 мая поднял тему обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают, насколько, — особенно для России и сейчас», — сказал в начале заседания Путин.

Отмечается, что во встрече также участвовали глава правительства Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, председатели нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие члены Совета.

15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство планирует реформировать департамент международной информационной безопасности. По его словам, «искусственный интеллект затрагивает не только такие судьбоносные вопросы, как вопрос безопасности государства, но и вопрос развития государства».

Ранее Путин поручил создать единый механизм борьбы с мошенниками.

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