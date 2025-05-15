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МИД планирует реформировать департамент по информационной безопасности

Лавров: МИД намерен реформировать департамент по информационной безопасности
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство планирует реформировать департамент международной информационной безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«В нашем министерстве есть департамент, который занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью... и мы хотим сейчас этот департамент реформировать», — сообщил Лавров.

По его словам, «искусственный интеллект затрагивает не только такие судьбоносные вопросы, как вопрос безопасности государства, но и вопрос развития государства».

Кремль ранее опубликовал поручение президента Владимира Путина, согласно которому правительство РФ совместно с силовыми ведомствами и Верховным судом должны рассмотреть вопрос о признании использования искусственного интеллекта (ИИ) при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. Соответствующее поручение, опубликованное по итогам мартовского совещания главы государства с кабинетом министров, устанавливает срок исполнения до января 2026 года.

Ранее Путин оценил идею ужесточать наказание для мошенников за применение ИИ.

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