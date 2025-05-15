МИД планирует реформировать департамент по информационной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство планирует реформировать департамент международной информационной безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«В нашем министерстве есть департамент, который занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью... и мы хотим сейчас этот департамент реформировать», — сообщил Лавров.

По его словам, «искусственный интеллект затрагивает не только такие судьбоносные вопросы, как вопрос безопасности государства, но и вопрос развития государства».

Кремль ранее опубликовал поручение президента Владимира Путина, согласно которому правительство РФ совместно с силовыми ведомствами и Верховным судом должны рассмотреть вопрос о признании использования искусственного интеллекта (ИИ) при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. Соответствующее поручение, опубликованное по итогам мартовского совещания главы государства с кабинетом министров, устанавливает срок исполнения до января 2026 года.

Ранее Путин оценил идею ужесточать наказание для мошенников за применение ИИ.