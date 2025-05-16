В Госдуме одной фразой обрисовали формат переговоров в Стамбуле

Учитывая, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям, переговоры в Стамбуле необходимо вести только о капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Если даже мы ни о чем не договоримся в Турции, сегодня преимущество все равно на стороне России. Это признает в том числе и [украинский лидер Владимир] Зеленский. Поэтому, в принципе, формат переговоров должен быть следующим: разговаривать можно только о порядке капитуляции. О том, когда, в какой последовательности украинская сторона будет сдаваться», — сказал парламентарий.

После этого, по его словам, уже следует разбираться с первопричинами конфликта.

В Стамбуле проходят первые с весны 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Встреча должна была состояться 15 мая, однако ее перенесли на 16 мая.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Москва настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить с Россией возможную встречу Путина и Зеленского.