В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул

Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось. Об этом сообщила депутат парламента от политблока «Победа» Регина Апостолова, передает РИА Новости.

«Заседание завершилось сегодня, заслушивали свидетелей. Но ничего внятного не было сказано. Следующее заседание состоится 20 мая», — сказала она.

Апостолова добавила, что происходящее является политическим делом и расследование против Гуцул и активистки Светланы Попан не имеет под собой доказательной базы.

Отмечается, что заседание прошло на фоне пикета здания суда сторонников Гуцул, которые требовали ее освобождения. В демонстрациях приняли участие более 100 человек. Протестующие скандировали лозунги в защиту Гуцул, а также заявляли о политическом давлении на оппозицию.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Главе Гагаузии предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Глава автономии вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

По мнению одного из ее адвокатов Сергея Морару, уголовные дела в отношении Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией.

Ранее защита Гуцул оспорила продление домашнего ареста.