Защита главы Гагаузии оспорила продление домашнего ареста Гуцул

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорила продление домашнего ареста политику. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Байрам.

«Нами была подана жалоба на решение суда о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней», — сказала она агентству.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Глава автономии вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

По мнению одного из ее адвокатов Сергея Морару, уголовные дела в отношении Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией.

Ранее адвокат заявил, что власти Молдавии хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии.