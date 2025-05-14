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Защита главы Гагаузии оспорила продление домашнего ареста Гуцул

Адвокаты Гуцул подали жалобу на продление домашнего ареста политику на 30 дней
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорила продление домашнего ареста политику. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Байрам.

«Нами была подана жалоба на решение суда о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней», — сказала она агентству.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Глава автономии вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

По мнению одного из ее адвокатов Сергея Морару, уголовные дела в отношении Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над гагаузской автономией.

Ранее адвокат заявил, что власти Молдавии хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии.

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