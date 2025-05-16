В США заявили о тревоге Украины после слов Трампа о желании встретиться с Путиным

Bloomberg: Украина встревожилась после слов Трампа о встрече с Путиным

Украина испытала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о желании встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.

«Украинцы наверняка испытали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — пишет автор статьи.

Журналист выразил мнение, что в ходе российско-американской встречи Трамп может пойти на любую уступку ради достижения соглашения с Россией.

Также автор отметил, что возможное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов уже стало вопросом времени.

16 мая Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным может быть принято в течение двух-трех недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил журналистам, что встреча Путина и Трампа необходима, нужен разговор по международным делам и региональным проблемам, включая кризис вокруг Украины.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что личная встреча Трампа и Путина состоится «очень скоро».