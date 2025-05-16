На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о тревоге Украины после слов Трампа о желании встретиться с Путиным

Bloomberg: Украина встревожилась после слов Трампа о встрече с Путиным

Украина испытала тревогу после слов президента США Дональда Трампа о желании встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.

«Украинцы наверняка испытали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — пишет автор статьи.

Журналист выразил мнение, что в ходе российско-американской встречи Трамп может пойти на любую уступку ради достижения соглашения с Россией.

Также автор отметил, что возможное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов уже стало вопросом времени.

16 мая Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным может быть принято в течение двух-трех недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил журналистам, что встреча Путина и Трампа необходима, нужен разговор по международным делам и региональным проблемам, включая кризис вокруг Украины.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что личная встреча Трампа и Путина состоится «очень скоро».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами