В Кремле заявили о получении информации от делегации в Стамбуле в онлайн-режиме

Песков: переговорная команда РФ в Стамбуле постоянно находится на связи

Российская переговорная команда постоянно находится на связи с Москвой, президент РФ Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Идут постоянные доклады. Все необходимые установки по переговорной позиции уже имеются у делегации», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков подчеркнул, что есть все нужные каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой и центром.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле оценили важность контактов Путина и Трампа по Украине.