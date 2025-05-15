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Стало известно о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ

В ЕС сообщили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью России
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Tatiana Meel/Reuters

Глава Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер заявил, что Евросоюз пока не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии», — сказал он.

При этом он отметил, что если такая задача будет поставлена, надо чтобы у Евросоюза были необходимые ресурсы.

«Мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов», — добавил Бригер.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза против России включает ограничения в отношении 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами. Она приветствовала достижение соглашения по 17-му пакету санкций ЕС в отношении России. По ее словам, Евросоюз «еще больше ограничивает доступ к военной технике».

Ранее Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму».

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