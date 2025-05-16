Трамп назвал итоги своего турне по Ближнему Востоку

Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку инвестиции в $12–13 трлн в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом его визитов в страны Ближнего Востока стали договоренности об инвестициях в размере $12–13 трлн в американскую экономику. Об этом он сказал на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби, передает ТАСС.

«Мы достигли уровня в $12–13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время», — заявил американский лидер.

Трамп совершил визит в страны Ближнего Востока с 13 по 16 мая.

16 мая у президента США встретится с сотрудниками американского посольства в Абу-Даби. Также политик посетит американо-эмиратский деловой форум и Дом авраамических религий на острове Саадият в столице Эмиратов.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Позднее сам Трамп рассказал, что Саудовская Аравия сделала заказ на 160 самолетов у американской компании Boeing.

Ранее в Белом доме заявили об открытости Трампа к любым путям урегулирования на Украине.