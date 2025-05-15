Трамп посетил еще одну страну Ближнего Востока

Трамп прибыл в ОАЭ в рамках ближневосточного турне

Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты в рамках своего ближневосточного турне. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Самолет американского лидера приземлился в Абу-Даби, где его встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

15 мая Трамп посетит мечеть шейха Заеда в Абу-Даби, после чего у него запланирован официальный прием в президентском дворце Каср аль-Ватан и торжественный ужин.

16 мая у президента США состоится встреча с сотрудниками американского посольства в Абу-Даби. Также политик посетит американо-эмиратский деловой форум и Дом авраамических религий на острове Саадият в столице Эмиратов.

Трамп совершает визит в страны Ближнего Востока с 13 по 16 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Позднее сам Трамп рассказал, что Саудовская Аравия сделала заказ на 160 самолетов у американской компании Boeing.

Ране Трамп провел переговоры с президентом Сирии.