Следующий президент США Дональд Трамп сообщил в интервью NBC News, что чувствует себя в безопасности перед возвращением в Белый дом, несмотря на два покушения.

Политик рассказал, что уверен в Секретной службе, несмотря на просчеты, которые были допущены при обеспечении его безопасности в прошлом. В частности, администрация не выделяла достаточного числа людей для его охраны.

«Они (сотрудники Секретной службы, охраняющие Трампа. — «Газета.Ru») всегда бились за увеличение числа людей, и теперь они у нас есть», — сказал Трамп.

На политика покушались дважды за два месяца. 13 июля выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Информация о втором покушении на политика появилась вечером 15 сентября. Сам Трамп после произошедшего сообщил, что он здоров и в безопасности, и заявил, что его ничто не остановит и он никогда не сдастся. К расследованию стрельбы подключилась ФБР. Вооруженный мужчина находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол винтовки, агенты Секретной службы открыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его скоро задержали в соседнем округе.

Ранее ВСУ не приняли в свои ряды покушавшегося на Трампа, посчитав его «чокнутым».