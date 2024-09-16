В США началось слушание под делу о втором покушении на Трампа

Во Флориде начался суд по делу о втором покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, на слушание привели подозреваемого в совершении нападения Райана Уэсли Раута. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Раут одет в темную тюремную форму. Его руки и ноги связаны», — отметил телеканал.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что подозреваемому в очередной попытке покушения на Трампа отказали в приеме на военную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Телеканал CNN также заявлял, что Раут самостоятельно издал книгу в прошлом году, в которой детально описывал свои попытки поддержать Украину в военном конфликте против России.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, Раут в прошлом был сторонником Трампа.