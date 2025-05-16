Службы безопасности США считают угрозой Трампу публикацию экс-главы ФБР

Секретная служба США проведет расследование в связи с публикацией бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм на своей странице в Х.

«Опозоренный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента США. Министерство внутренних дел и Секретная служба расследуют эту угрозу и примут соответствующие меры», — написала она.

Ранее Коми опубликовал в соцсети Х фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. На это обратил внимание Дональд Трамп — младший, который заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца.

Ассоциация с Трампом, пишет Newsweek, заключается в том, что он является 47-м президентом, а термин «86» обычно означает устранение чего-либо (или кого-либо). В мафии это понимается как «вывезти восемь миль из города и закопать шесть футов под землю». В ресторанной индустрии это также может означать, что блюдо больше не доступно.

Код 8647 также используется как молчаливая форма протеста против Трампа.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала с Signal.