Макрон встретился с новым папой Римским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с папой Римским Львом XIV. Об этом Макрон написал в социальной сети X.

«Я имел возможность впервые поговорить с папой Львом XIV. Я еще раз поздравил его с избранием. Мы обсудили усилия, необходимые для прекращения огня везде, где бушуют конфликты по всему миру, в частности, для достижения прочного и устойчивого мира на Украине и в секторе Газа», — написал Макрон.

До этого папа Римский Лев XIV во время выступления перед представителями Восточных церквей заявил, что в условиях конфликта нельзя делить стороны на «плохих и хороших», необходимо вести диалог даже с «недругом».

Также глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Владимира Зеленского посетить Ватикан. Украинский лидер прибудет туда для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Также не исключено, что он использует эту поездку для встречи с мировыми лидерами для обсуждения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского.