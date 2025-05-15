На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон встретился с новым папой Римским

Макрон провел встречу с папой Римским Львом XIV
close
Remo Casilli/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с папой Римским Львом XIV. Об этом Макрон написал в социальной сети X.

«Я имел возможность впервые поговорить с папой Львом XIV. Я еще раз поздравил его с избранием. Мы обсудили усилия, необходимые для прекращения огня везде, где бушуют конфликты по всему миру, в частности, для достижения прочного и устойчивого мира на Украине и в секторе Газа», — написал Макрон.

До этого папа Римский Лев XIV во время выступления перед представителями Восточных церквей заявил, что в условиях конфликта нельзя делить стороны на «плохих и хороших», необходимо вести диалог даже с «недругом».

Также глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Владимира Зеленского посетить Ватикан. Украинский лидер прибудет туда для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Также не исключено, что он использует эту поездку для встречи с мировыми лидерами для обсуждения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами