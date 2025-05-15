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Полянский назвал «плевком» выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Полянский: выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН стало плевком в организацию
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Global Look Press

Выдвижение на пост председателя Генассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок стало «плевком» в адрес всемирной организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что у Москвы есть все основания сомневаться в том, что глава немецкого МИД сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога.

«Решение властей в Берлине вместо уже заявленного ранее устраивавшего всех кандидата навязать нам всем на пост председателя юбилейной 80-й сессии ГА ООН госпожу Бербок <...> является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней», — заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации.

Полянский указал, что Бербок неоднократно доказывала свою профессиональную непригодность, а также крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии.

9 мая Полянский заявил, что Бербок на посту главы внешнеполитического ведомства Германии запомнилась «оголтелой русофобией, настойчивым продвижением приоритетов, которые очень многие члены ООН не разделяют».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странными планы назначить Бербок председателем ГА ООН. Дипломат заявила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны.

В марте сообщалось, что правительство ФРГ планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на 2025-2026 годы.

Ранее СМИ назвали последствия избрания Бербок на пост главы ГА ООН для Германии.

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