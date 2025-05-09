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Полянский заявил, что Бербок на посту главы МИД ФРГ запомнилась «оголтелой русофобией»

Полянский: Бербок наделала много всего, что не вяжется с постом главы ГА ООН
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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выдвинутая на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций, запомнилась «оголтелой русофобией». Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«[Бербок] много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — отметил он.

Полянский подчеркнул, что Бербок запомнилась «оголтелой русофобией, настырным продвижением приоритетов, которые очень многие члены ООН не разделяют».

В марте бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген осудил идею выдвинуть Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, попытка оттеснить с поста председателя пользующуюся авторитетом во всем мире депутата Хельгу Шмидт со стороны Бербок является наглостью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странными планы назначить Бербок председателем ГА ООН. Она заявила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны. При этом заявлений Бербок о том, что она положительно относилась к службе деда в Вермахте, в сети нет, однако известно, что она неоднократно тепло отзывалась о родственнике.

Ранее СМИ назвали последствия избрания Бербок на пост главы ГА ООН для Германии.

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