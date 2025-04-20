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СМИ назвали последствия избрания Бербок на пост главы ГА ООН для Германии

Focus: назначение Бербок главой ГА ООН может лишить Германию места в Совбезе
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Global Look Press

Назначение действующего главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) может лишить Берлин места в Совбезе организации. Об этом сообщает Focus.

В публикации отмечается, что выдвижение Бербок на должность главы ГА ООН вызвало критику среди германской дипломатии и у представителей стран Глобального Юга.

Focus подчеркивает, что Берлин планирует подать заявку на одно из непостоянных мест в Совбезе организации. В выборах на эту позицию в середине 2026 года будут участвовать Германия, Австрия и Португалия.

Издание утверждает, что в ряде африканских, азиатских и южноамериканских стран Бербок имеет репутацию антироссийски и произраильски настроенного политика, что «не всегда хорошо» воспринимается в этих государствах.

В марте сообщалось, что правительство ФРГ планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025-2026 годы.

Ранее экс-председатель Мюнхенской конференции осудил идею назначить Бербок председателем ГА ООН.

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