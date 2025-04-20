СМИ назвали последствия избрания Бербок на пост главы ГА ООН для Германии

Назначение действующего главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) может лишить Берлин места в Совбезе организации. Об этом сообщает Focus.

В публикации отмечается, что выдвижение Бербок на должность главы ГА ООН вызвало критику среди германской дипломатии и у представителей стран Глобального Юга.

Focus подчеркивает, что Берлин планирует подать заявку на одно из непостоянных мест в Совбезе организации. В выборах на эту позицию в середине 2026 года будут участвовать Германия, Австрия и Португалия.

Издание утверждает, что в ряде африканских, азиатских и южноамериканских стран Бербок имеет репутацию антироссийски и произраильски настроенного политика, что «не всегда хорошо» воспринимается в этих государствах.

В марте сообщалось, что правительство ФРГ планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025-2026 годы.

Ранее экс-председатель Мюнхенской конференции осудил идею назначить Бербок председателем ГА ООН.