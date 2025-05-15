В США заявили, что Маск и DOGE недооценивают масштаб хищений бюджетных средств

Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, игнорирует реальные уязвимости американских федеральных программ, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта.

По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, вроде американской зарубежной помощи. Собеседник телеканала отметил, что глава DOGE якобы выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, в то время как главные угрозы остаются без внимания.

«С нетерпением жду возможности увидеть, что они (DOGE — «Газета.Ru») на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем», — заявил Беррис.

В распоряжении NBC также есть некий доклад Socure, в котором утверждается, что международные преступные сети похищают до 1 трлн долларов в год. По информации компании, при этом используются поддельные или украденные данные с целью получения выплат по государственным программам.

1 мая Маск сообщил о необходимости проверить расходы Федерального резервного фонда США. По словам предпринимателя, существует дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, поэтому DOGE должна изучить, действительно ли Федеральная резервная система тратит $2,5 млрд на дизайнера интерьера.

30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о планах пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением главы DOGE. Американский лидер пояснил, что департамент Маска смог выявить многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах на миллиарды долларов.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.