Стало известно о резком падении доходов Илона Маска

BBI: состояние Маска упало ниже $300 млрд впервые с ноября 2024 года

Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска опустилось ниже $300 млрд впервые с ноября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Маск потерял $4,4 млрд в понедельник после того, как акции Tesla продолжили падение, в результате чего его общее состояние составило $297,8 млрд», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2025 года Маск потерял $134,7 млрд.

По данным BBI, богатейшие люди мира потеряли суммарно $208 млрд после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран. Маск потерял $11 млрд на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%. Основатель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг потерял $17,9 млрд, или около 9% своего состояния. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса снизилось на $15,9 млрд, акции компании подешевели примерно на 9%.

В начале марта сообщалось, что состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось на $7,764 млрд с начала года. Самым богатым россиянином остался один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.

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