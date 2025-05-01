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Маск считает нужным проверить расходы ФРС США

Bloomberg: Маск захотел проверить расходы ФРС США
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости проверить расходы Федерального резервного фонда (ФРС) США. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск курирует ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Он привел в пример дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне.

«Поскольку в конце концов это все деньги налогоплательщиков, я думаю, мы ... должны изучить, действительно ли Федеральная резервная система тратит 2,5 млрд долларов на дизайнера интерьера», — отметил Маск.

До этого Маск в своей соцсети X заявил, что статья газеты The Wall Street Journal о том, что компания Tesla начала поиск нового генерального директора, не соответствует действительности.

Газета WSJ писала, что совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.

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