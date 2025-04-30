Трамп может отменить некоторые увольнения по решению DOGE Маска

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением главы DOGE Илона Маска. Об этом Трамп заявил журналистам ABC News.

«Есть вещи, которые я рассматриваю прямо сейчас <...> Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим», — заявил Трамп, добавив, что высоко оценивает работу департамента Маска.

Он пояснил, что департамент Маска смог выявить многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах на миллиарды долларов.

Заявление Трампа также прокомментировал телеканал CNN, который указал число уже уволенных с федеральной службы работников — 121 тыс. человек.

До этого стало известно, что американский предприниматель Илон Маск с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Ранее Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск.