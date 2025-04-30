Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп может отменить некоторые увольнения по решению DOGE Маска

Трамп собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением Маска
close
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением главы DOGE Илона Маска. Об этом Трамп заявил журналистам ABC News.

«Есть вещи, которые я рассматриваю прямо сейчас <...> Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим», — заявил Трамп, добавив, что высоко оценивает работу департамента Маска.

Он пояснил, что департамент Маска смог выявить многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах на миллиарды долларов.

Заявление Трампа также прокомментировал телеканал CNN, который указал число уже уволенных с федеральной службы работников — 121 тыс. человек.

До этого стало известно, что американский предприниматель Илон Маск с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Ранее Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами