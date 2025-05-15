Россия предупредила Швейцарию о последствиях ее антироссийского курса

Отход Швейцарии от нейтрального статуса и следование страны в русле антироссийского курса НАТО и ЕС влечет самые негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил послу Швейцарии в Москве Кристине Марти Ланг, сообщает МИД РФ.

«Акцентирован отход Конфедерации от принципов нейтралитета и встраивание в антироссийский курс НАТО и ЕС с самыми негативными последствиями для состояния двусторонних отношений», — отмечается в сообщении по итогам встречи дипломатов.

15 мая Швейцария вслед за Евросоюзом запретила своим компаниям проводить операции с шестью аэропортами и пятью портами РФ. Под запрет попали операции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными воздушными гаванями РФ. Кроме того, теперь швейцарскому бизнесу запрещено осуществлять операции с портами в Астрахани, Махачкале, Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы нанести ущерб экономике России и «заставить» президента РФ Владимира Путина прекратить специальную военную операцию на Украине. Он объяснил, что ЕС необходимо работать в этом направлении вместе с США. Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против алюминия из Белоруссии.