«Капризные дети»: в Совфеде раскритиковали Украину за задержку переговоров

Происходящее сегодня в Стамбуле очень сильно напоминает поведение Украины на первых переговорах 2022 года, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Первые переговоры начинались в Минске, и украинская делегация неоднократно опаздывала на сутки, а иногда и больше. Потом по инициативе Киева переносили место встречи из Минска в Брест. Потом, опять же по инициативе украинской стороны, перенесли встречи в Стамбул. Закончилось все тем, что уже подготовленные соглашения Киев просто бросил», — напомнил сенатор.

Он отметил, что российская делегация ответственно относится к своим обязанностям переговорщиков. Российская сторона приехала на место рано утром и была готова с встретиться с украинской делегацией, которая «опять где-то потерялась» и оказалась в Анкаре, а не в Стамбуле.

«Очень сильно подозреваю, что Украина хотела только временного перемирия, то есть получить передышку, чтобы пополнить запасы оружия и личного состава, потому что фронт трещит на всех направлениях. Мирные переговоры для них — это прикрытие, чтобы потом говорить, что якобы Россия не хочет мира», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что украинская сторона «как будто не слышит Москву и намеренно заставляет ждать себя».

«Украинцы ведут себя как капризные дети. Им просто нечего делать, раз приехала такая большая делегация вместе с президентом-путешественником. Я очень скептически отношусь к успешности предстоящих переговоров именно из-за поведения украинцев. Тем не менее, российская сторона не дает ни малейшего повода для того, чтобы нас обвинили, что мы срываем переговоры. Мы готовы начать хоть сегодня вечером, хоть завтра, но мяч на стороне Украины сейчас», — заключил Джабаров.

15 мая в Стамбул прилетела российская делегация, утвержденная президентом Владимиром Путиным. Команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в переговорном процессе будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Захарова ответила на критику состава российской делегации в Стамбуле.