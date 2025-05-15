Мединский: делегация в Стамбуле настроена на поиск развязок

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», — заявил Мединский.

Мединский заявил, что задачи российской делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса. По его словам, российская делегация обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.