Зеленский высказался о прямых переговорах Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что путь прямых переговоров выбран правильно. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Путь, когда русские говорят про прямые переговоры, — правильный. Поэтому выбранное направление прямых переговоров правильное», — сказал Зеленский.

До этого Зеленский сообщал, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Эрдоган заявил о готовности принять Путина и Зеленского для переговоров.