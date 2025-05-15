Путин возглавил попечительский совет РАН

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий его на пост председателя попечительского совета Российской академии наук (РАН). Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо Путина, в совет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и ряд других деятелей.

Закон о создании попечительского совета Путин подписал в декабре прошлого года. Члены нового органа будут рассматривать вопросы продвижения важнейших научных открытий и разработок. При этом ключевой целью данной деятельности станет обеспечение технологического суверенитета РФ. Совет также будет заниматься организационными вопросами, связанными с деятельностью академии.

Ранее Путин продлил действие плана обороны РФ на два года.