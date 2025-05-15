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Путин возглавил попечительский совет РАН

Путин стал председателем попечительского совета РАН
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий его на пост председателя попечительского совета Российской академии наук (РАН). Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо Путина, в совет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и ряд других деятелей.

Закон о создании попечительского совета Путин подписал в декабре прошлого года. Члены нового органа будут рассматривать вопросы продвижения важнейших научных открытий и разработок. При этом ключевой целью данной деятельности станет обеспечение технологического суверенитета РФ. Совет также будет заниматься организационными вопросами, связанными с деятельностью академии.

Ранее Путин продлил действие плана обороны РФ на два года.

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