В РАН появится попечительский совет во главе с президентом России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Руководить деятельностью попечительского совета РАН будет непосредственно российский лидер. Он также займется формированием его состава.

В состав попечительского совета будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН. Остальные члены совета включаются и исключаются из него президентом РФ с учетом предложений президиума РАН. Члены совета имеют право совмещать членство с замещением госдолжности РФ или должности гражданской госслужбы.

Члены попечительского совета РАН будут рассматривать вопросы продвижения важнейших научных открытий и разработок. При этом ключевой целью данной деятельности станет обеспечение технологического суверенитета РФ. Совет также будет заниматься организационными вопросами, связанными с деятельностью академии.

Ранее Путин высказался об укреплении технологического суверенитета страны.