Делегация Украины останется в Стамбуле еще на один день

Зеленский: заявил, что делегация Украины останется в Стамбуле также 16 мая

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга сообщил, что украинская переговорная делегация останется в Стамбуле и 16 мая. Его слова приводит ТАСС.

«Наша группа и завтра будет там», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что «отсутствует конкретика», во сколько 15 мая состоится встреча.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленский ломает комедию на переговорах в Стамбуле.