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В ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем

Трампа в ОАЭ встретили девушки, исполнившие танец волос халиджи
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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) президента США Дональда Трампа встретили девушки, исполнившие танец волос «халиджи». Об этом рассказал советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте в соцсети X.

«Халиджи» в переводе означает «залив», поскольку этот танец распространен в арабских странах Персидского залива. Его исполняют не только на официальных встречах, но и на свадьбах.

В процессе исполнения танцовщицы опускают вниз голову и трясут волосами — так и они поприветствовали главу Соединенных Штатов. За девушками стоял также стоял почетный караул с саблями.

15 мая Трамп прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты в рамках своего ближневосточного турне. Самолет американского лидера приземлился в Абу-Даби, где его встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Еще Трамп посетит мечеть шейха Заеда в Абу-Даби, после чего у него запланирован официальный прием в президентском дворце Каср аль-Ватан и торжественный ужин.

16 мая у президента США состоится встреча с сотрудниками американского посольства в Абу-Даби. Также политик посетит американо-эмиратский деловой форум и Дом авраамических религий на острове Саадият в столице Эмиратов.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Ранее Трамп поблагодарил Катар за встретивших его верблюдов.

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