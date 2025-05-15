Мединский сделал заявление перед переговорами с Украиной

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что делегация РФ сохраняет рабочий настрой в преддверии встречи с украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что готов к обсуждению потенциальных компромиссов с Киевом.

Сообщалось, что в 17:30 по московскому времени также ожидается заявление Мединского.

По его словам, сейчас не идет речь об отмене переговоров между Москвой и Киевом.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.