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Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле сделает заявление в 17:30

Мединский сделает заявление в 17:30, речи об отмене переговоров в Стамбуле нет
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В 17:30 по московскому времени ожидается заявление главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Об этом сообщил пресс-секретарь генконсульства РФ в Стамбуле, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас не идет речь об отмене переговоров между Москвой и Киевом.

До этого сообщалось, что вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул из Анкары запланирован на 16:00.

При этом неизвестно, будет ли присутствовать на борту сам украинский лидер или кто-то из членов делегации Украины, которые находятся в данный момент с визитом в столице Турции. Любые официальные данные о перелете в настоящее время отсутствуют. При этом прибытие борта в Стамбул запланировано на 16:54 местного времени (совпадает с Москвой).

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее эксперт < a href=»//www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/15/25792976.shtml»>рассказал, какие тезисы Украина озвучит на переговорах в Стамбуле.

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