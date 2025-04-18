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На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку

ГБР: сотрудник минобороны Украины давал уклонистам бронь за взятку
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Офицер одного из центров минобороны Украины наладил схему по выдаче брони уклонистам за взятку, его задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

«За деньги офицер устраивал своих «клиентов» на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выдержки о назначении и справки о бронировании», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в дальнейшем полученные данные вносились в реестр военнообязанных «Оберег». В ГБР отметили, что за свои «услуги» офицер брал с украинцев от $8 до $10 тыс. При этом, якобы трудоустроенные мужчины никогда не выходили на службу и не выполняли никаких обязанностей.

На данный момент правоохранители проверяют подлинность этих фактов и выясняют, могли ли уклонисты получать зарплату. По предварительным данным, схема на момент обнаружения включала в себя около 50 человек. Офицер был задержан во время передачи взятки, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов заявил, что действующие на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине — прим. ред.) требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны.

Ранее киевляне рассказали, сколько стоит избежать мобилизации.

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