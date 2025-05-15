В Иране раскрыли подробности переговоров с США по ядерному досье

Переговоры Ирана и США по ядерному досье, которые состоялись 11 мая, оказались результативными, стороны не обсуждают прекращения иранской ядерной программы. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, пишет ТАСС.

«Прекращение ядерной программы Ирана не стоит на повестке дня. Мы извлекли уроки из прошлого опыта и знаем, какие надо принять меры. Состоявшиеся переговоры были полезными», — сказал он.

Накануне Багаи сообщил, что Иран и Соединенные Штаты договорились продолжить переговоры по устранению кризиса вокруг иранской ядерной программы. Сейчас стороны обсуждают время и место следующего раунда консультаций, добавил он.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.